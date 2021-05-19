Помощника представителя Кадырова в российском регионе заподозрили в разбое

Помощника представителя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе заподозрили в разбойном нападении в составе организованной группы. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в полиции.

По данным собеседника издания, Али Сайдаев отдыхал в кафе с подельником из правоохранительных органов. В какой-то момент у них произошел конфликт с уроженцем Азербайджана, у которого мужчины стали вымогать миллион рублей и автомобиль Lexus. Затем подельники избили потерпевшего, сломав ему челюсть, и угнали машину.

Факт участия правоохранителя подтвердили и в региональном управлении МВД. Там также уточнили, что полицейский был отстранен от работы. Уголовное дело возбудили по части 4, пункту «а», 162 статьи УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой»), сообщил источник. Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, анонимный инсайдер отметил, что у Сайдаева при себе было удостоверение помощника представителя главы Чеченской Республики в ХМАО Адлана Орзалиева. Тот случившееся отрицать не стал, однако отказался комментировать.

В прошлом году заместитель главы отдела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по газовой промышленности Максим Тимофеев пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на сломавшего ему колено полицейского. Отмечается, что мать обвинила Тимофеева в избиении, тот все отрицал.