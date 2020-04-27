Воры похитили элитный алкоголь из особняка российского генерала

Воры проникли в особняк генерал-майора, расположенный в престижном поселке «Европейская долина-2» (деревня Шаганино, Новая Москва). Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, потерпевший — 66-летний офицер запаса — обратился в полицию 24 апреля. Он рассказал, что в период с 20 по 24 апреля, когда он отсутствовал в Шаганино, в его особняк проникли неизвестные, разбив окно на первом этаже, и похитили ценные вещи.

Потерпевший в настоящее время уточняет полный список пропавшего, поэтому общий ущерб от действий воров пока не установлен. Но уже известно, что их добычей стали наличные деньги и три бутылки элитного алкоголя стоимостью 100 тысяч рублей. Подозреваемых ищут сотрудники правоохранительных органов.

25 апреля сообщалось, что в поселке Десеновское (Новая Москва) был избит и ограблен 67-летний чиновник.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru