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Задержание избившего молотком женщину грабителя попало на видео

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Сотрудники киевской полиции задержали грабителя, который ударил женщину молотком по голове ради ее сумочки. Об этом сообщается в сообществе «Киев оперативный» в Facebook.

Очевидцы происходящего сразу после нападения бросились за преступником, к ним подключилась полиция. После угрозы применить оружие грабитель забросил орудие на крышу гаражей и лег на землю, жалуясь, что ему тяжело дышать.

Позднее выяснилось, что пострадавшая — женщина 1964 года рождения, ее спас капюшон и меховая шапка.

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