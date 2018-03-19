Задержание избившего молотком женщину грабителя попало на видео

Сотрудники киевской полиции задержали грабителя, который ударил женщину молотком по голове ради ее сумочки. Об этом сообщается в сообществе «Киев оперативный» в Facebook.

Очевидцы происходящего сразу после нападения бросились за преступником, к ним подключилась полиция. После угрозы применить оружие грабитель забросил орудие на крышу гаражей и лег на землю, жалуясь, что ему тяжело дышать.

Позднее выяснилось, что пострадавшая — женщина 1964 года рождения, ее спас капюшон и меховая шапка.

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