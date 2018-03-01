Московский адвокат заказал убийство своего кредитора из-за 20 миллионов рублей

В Москве арестовали 45-летнего адвоката, предполагаемого заказчика убийства своего кредитора. Об этом в четверг, 1 марта, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК).

Обвиняемый, член Адвокатской палаты Москвы, был задержан при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии. Видео задержания предоставило МВД.

МВД России

По данным СК, адвокат проходил по уголовному делу о мошенничестве в качестве подследственного. Он решил не возвращать долг в 20 миллионов рублей заимодавцу, а предложил знакомому его убить. Тот согласился, но сообщил о подготовке преступления правоохранительным органам.

14 февраля сообщалось о приговоре жителю Челябинской области, который заказал убийство главы Красноармейского района, обошедшего его в конкурсе на эту должность. Мужчину осудили на девять лет тюрьмы.

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