Россиянин проиграл выборы и заказал соперника киллеру

Суд приговорил к девяти годам тюрьмы жителя Челябинской области, который заказал убийство главы Красноармейского района, обошедшего его в конкурсе на эту должность. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Как установил суд, организовать убийство конкурента 61-летний мужчина решил в 2016 году. Заказчик полагал, что избранный глава района предоставил конкурсной комиссии негативную информацию о нем, что помешало ему занять должность главы муниципалитета. Также у мужчины возник конфликт с местным предпринимателем, связанный с коммерческой деятельностью.

«Для совершения убийства указанных лиц осужденный обратился к местному жителю, пообещав заплатить 600 тысяч рублей, о чем тот сообщил в правоохранительные органы. При передаче денежных средств осужденный был задержан сотрудниками полиции. При обыске в доме мужчины был изъят карабин, на который отсутствовала лицензия», — уточнили в СК.

В результате мужчину признали виновным в приготовлении к организации убийства двух лиц, из корыстных побуждений или по найму и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия (статьи 33, 30, 105, 222 УК России). Помимо срока в колонии строгого режима, ему было назначено наказание в виде взыскания по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба каждому из потерпевших.

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