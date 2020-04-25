В Москве грабители избили молотком топ-менеджера Минобороны

В поселке Десеновское в Новой Москве был избит и ограблен 67-летний начальник одного из отделов Министерства обороны. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Инцидент произошел около четырех часов утра в субботу, 25 апреля. Разбуженный шумом военный обнаружил возле сломанной входной двери своего дома троих злоумышленников с черными медицинскими масками на лицах. Они связали мужчину и его 67-летнюю супругу и стали спрашивать, где спрятаны деньги и драгоценности.

Чтобы заставить пенсионера говорить, преступники били его молотком по ногам. «Когда грабители пригрозили причинить боль его супруге, мужчина сдался и все рассказал». — утверждает источник издания в правоохранительных органах. Злоумышленники забрали у супругов несколько телефонов, наличные деньги, наручные часы и коллекцию серебряных монет, весившую около двух килограммов. В ту же ночь недалеко от Десеновского было ограблено еще несколько домов.

По данным Telegram-канала Baza, нападению также подвергся помощник замминистра обороны генерал-майор Александр Кирилин. Преступники разбили окно в его доме и вынесли все ценное.

В марте сообщалось, что сотрудники киевской полиции задержали грабителя, который ударил женщину молотком по голове ради ее сумочки. Пострадавшую спас капюшон и меховая шапка.

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