Задержанный ФСБ глава полиции Омска объяснил найденные в его кармане пачки денег

Задержанный ФСБ по подозрению в получении взятки глава управления МВД по Омску объяснил найденные в его кармане пачки денег. Кадры с оправданием опубликовало РИА Новости.

На записи видно, что полицейского задержали у автомобиля. В кармане его куртки оперативники нашли тысячные и пятитысячные купюры. Глава МВД города заявил, что не знает, сколько денег в пачке, — по его словам, это долг, который ему вернул товарищ.

Ранее сообщалось, что главу полиции города и его подчиненного заподозрили в получении взятки от бизнесмена на сумму в 3,5 миллиона рублей. По версии следствия, за вознаграждение они обещали предпринимателю общее покровительство. Деньги полицейские получили через посредника.

Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемых с поличным в момент получения миллионов.