ФСБ задержала главу полиции Омска

Сотрудники ФСБ задержали главу управления МВД по Омску. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Главу полиции города и его подчиненного заподозрили в получении взятки от бизнесмена на сумму в 3,5 миллиона рублей. По версии следствия, за вознаграждение они обещали предпринимателю общее покровительство.

Деньги полицейские получили через посредника. Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемых с поличным в момент получения миллионов.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере») УК РФ. Задержанные помещены в СИЗО на два месяца.