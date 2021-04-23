ФСБ разгромила ячейки террористов в Сибири и Кузбассе

ФСБ разгромила ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Новосибирской и Кемеровской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ФСБ пресекла деятельность террористов в Сибири и Кузбассе совместно с Росгвардией. По данным силовиков, боевики вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. На конспиративных собраниях они рассказывали о террористической идеологии, а также вербовали местных жителей-мусульман.

В местах жительства задержанных были обнаружены пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее в апреле директор ФСБ Александр Бортников заявил о стремлении террористов создавать в России и европейских странах спящие террористические ячейки. Целью таких банд, по его словам, являются точечные атаки на территории государств и индивидуальный джихад.