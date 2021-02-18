ФСБ провела спецоперацию в 10 российских регионах

ФСБ совместно с Росгвардией и МВД провела спецоперацию в 10 регионах России против членов организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

В Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, в Орловской, Калужской и Ивановской областях, а также республиках Башкортостан, Дагестан и Крым задержаны участники организации, которые распространяли среди россиян «воинствующую исламистскую террористическую идеологию», пропагандировали нетерпимость к другим религиям и вербовали мусульман в свои ряды.

«Хизб ут-Тахрир» создана в 50-х годах прошлого века для борьбы за всемирный халифат, запрещена в странах Средней Азии, Турции, Египте, Китае, Пакистане, Германии и в некоторых других государствах. В России деятельность организации попала под запрет решением Верховного суда от 2003 года, однако многие правозащитные организации, в том числе «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), отмечают, что это «ненасильственная международная исламская организация», которая не совершила ни одного теракта.