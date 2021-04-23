ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму жителя Алушты по подозрению в призывах к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Задержанный публиковал в интернете материалы, содержащие призывы к насилию по национальному признаку.

Уточняется, что правоохранители возбудили в отношении подозреваемого 1984 года рождения уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что выходец из Узбекистана Акбар Пардаев получил почти 9 лет лишения свободы за денежные пожертвования боевикам Сирии и Афганистана. Соответствующее решение вынес суд в Новосибирске. Он неоднократно финансировал террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России).