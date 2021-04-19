Спасший детей от террористов россиянин убил знакомую и покончил с собой

В Зеленограде нашли мертвым россиянина Виктора Алпатова, который в 1988 году был членом экипажа самолета с террористами в осетинском городе Орджоникидзе (Владикавказе). По предварительным данным, мужчина убил знакомую, после чего покончил с собой. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что мужчина оставил предсмертную записку. «У меня только один счет в Сбербанке... Я не верю в правосудие. У меня две правительственные награды. Одна за освобождение детей-заложников, вторая за Афганистан», — приводит текст записки канал «112».

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По данным «МК», Алпатов работал бортоператором в аэропорту Орджоникидзе, когда террористы запросили самолет в Тель-Авив и крупную сумму денег в обмен на захваченный ими автобус с детьми. Мужчине пришлось сопровождать банду и вести переговоры с их предводителем Павлом Яшкиянцем.

1 декабря 1988 года четверо преступников захватили автобус со школьниками и учительницей на Кавказе. Они потребовали за их жизни оружие, деньги в иностранной валюте, грузовой самолет и освобождения их соратника из тюрьмы. Условия были выполнены, после чего детей спасли, а бандитов арестовали.