Мужчина получил девять лет лишения свободы за пожертвования террористам

Выходец из Узбекистана Акбар Пардаев получил почти 9 лет лишения свободы за денежные пожертвования боевикам Сирии и Афганистана. Решение вынес суд в Новосибирске. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, мужчина зарабатывал, трудясь разнорабочим. Он неоднократно финансировал террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Террористы в свою очередь докладывали мужчине о тратах его средств.

Кроме того, Пардаев собирался в будущем примкнуть к террористическим группировкам. Ему вменили часть 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности в форме финансирования») УК РФ. Он будет отбывать наказание в тюрьме в течение трех лет, после чего его переведут в колонию строгого режима.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России заявили о предотвращении 44 терактов в 2020 году. П словам первого заместителя главы аппарата НАК Игоря Кулягина, бандиты готовили 96 нападений, которые были пресечены сотрудниками силовых ведомств. Были задержаны 800 преступников, 50 боевиков уничтожены.