Майор российской полиции заставлял подчиненных оплачивать штрафы нарушителей

В Тыве полицейский требовал от подчиненных оплачивать штрафы нарушителей в обмен на отпуск

В Республике Тыва замначальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД «Улуг-Хемский» заставлял собиравшихся в отпуск сотрудников оплачивать штрафы нарушителей. Об этом во вторник, 26 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Если выписанные подчиненными штрафы не были оплачены, майор российской полиции отказывался подписывать заявления на отпуск. Сотрудники пытались убедить оштрафованных заплатить по долгам, но если это не приносило успеха, приходилось раскошеливаться самим.

В настоящее время известно о семерых полицейских, которым пришлось таким образом оплатить свой отпуск. О необычной схеме майора стало известно сотрудникам собственной безопасности республиканского МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Сотрудников, которые подчинились незаконным требованиям начальника, ждет проверка, с последующим привлечением к дисциплинарной ответственности.

11 октября сообщалось, что в Липецке завели дело на полицейского, который избивал россиянина, вымогая 20 тысяч рублей.