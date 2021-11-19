Под угрозой задержания сына полицейский вымогал у россиянки 100 тысяч рублей

В Дмитрове задержали вымогавшего у россиянки 100 тысяч рублей полицейского

В Подмосковье задержан оперативник, вымогавший у россиянки 100 тысяч рублей, под угрозой задержания ее сына. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, российский полицейский вместе с подельниками, не являвшимися на самом деле сотрудниками МВД, 15 ноября ворвался в квартиру женщины в городе Дмитров. Он потребовал у нее деньги, пояснив, что если она не заплатит, то ее сына задержат за сбыт наркотиков. Жертва преступления не растерялась и обратилась в правоохранительные органы.

Полицейский был задержан, в отношении него завели уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Следователи устанавливают детали произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

11 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали оперативника уголовного розыска полиции Геленджика, скрывшегося от следствия по делу о вымогательстве 1,7 миллиона рублей у бизнесменов.