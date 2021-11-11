ФСБ поймала скрывавшегося оперативника МВД по делу о вымогательстве

Сотрудники ФСБ задержали оперативника уголовного розыска полиции Геленджика, скрывшегося от следствия по делу о вымогательстве 1,7 миллиона рублей у бизнесменов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи выяснили местонахождение полицейского и поймали его. Он проходит по уголовному делу, возбужденному по статьям 286 УК РФ («Превышении должностных полномочий с применением специальных средств») и 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным следствия, в июле двое оперативников остановили автомобиль с двумя представителями строительной компании. Полицейские избили одного из них, а затем надели на него наручники и доставили обоих в отдел МВД. Там у потерпевших вымогали деньги. Бизнесмены заплатили оперативникам 1,7 миллиона рублей, после чего их отпустили. Они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Одного полицейского задержали, второй скрылся. После розыска его задержали, ему будет избрана мера пресечения.