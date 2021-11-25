В МИД назвали ситуацию с россиянином Казначеевым политическим похищением

МИД России заявил протест против экстрадиции россиянина Казначеева из Германии в США

МИД России заявил категорический протест против экстрадиции российского гражданина Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денег, из Германии в США. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат назвала усилия Вашингтона по аресту россиянина и его насильственному перемещению на американскую территорию политическим похищением, направленным на демонстрацию присвоенного США права сильного. «Российские правоохранительные органы не получали от США никаких обращений, связанных с предполагаемой преступной деятельностью российского гражданина», — указала она. По словам представителя МИД, если у Соединенных Штатов есть доказательства вины Казначеева, они должны быть предоставлены российской стороне.

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Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно обсуждала с Берлином ситуацию с задержанным россиянином. По ее словам, на фоне продолжительной политически мотивированной охоты за гражданами РФ в США Казначеев не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство, поэтому его дело должно быть рассмотрено в Германии. Дипломат отметила, что адвокаты задержанного планируют оспорить решение об экстрадиции.

«Если власти ФРГ пойдут на экстрадицию российского гражданина, то Германия фактически станет соучастником серьезной антироссийской акции», — заключила Захарова. Она заявила, что это решение будет учитываться при дальнейшем взаимодействии Москвы с Берлином.

Ранее Апелляционный суд немецкой столицы постановил выдать российского музыканта и диджея Дениса Казначеева США по обвинению в отмывании денежных средств. Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что россиянина не уведомляли о проведении заседания по его экстрадиции.