Германия выдаст россиянина Казначеева США

Апелляционный суд Берлина, столицы Германии, постановил выдать российского музыканта и диджея Дениса Казначеева США по обвинению в отмывании денежных средств. Об этом сообщает ТАСС.

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«Настоящим решением объявляется, что экстрадиция является приемлемой с оговоркой, что выдача может быть произведена только при условии, что США без согласия Федеративной Республики Германии не выдвинут против обвиняемого иные обвинения», — говорится в тексте постановления, с которым ознакомился корреспондент агентства.

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил ТАСС, что Казначеева не уведомляли о проведении заседания по его экстрадиции. Юрист отметил, что факт несообщения обвиняемому времени и места заседания по его делу — это нарушение статьи 5 Конвенции прав человека и основных свобод.

«Близкие Казначеева объявили сбор средств для обеспечения его адвокатами, сейчас у него совсем нет денег. Он жил, снимая маленькую квартиру на окраине Берлина, зачастую занимая на это денег у знакомых», — отметил Мельников. По его словам, эти обстоятельства доказывают абсурдность обвинения в мошенничестве.

13 ноября стало известно, что нидерландская полиция задержала в Амстердаме россиянина Дениса Дубникова по запросу США. По словам юриста, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где был задержан.