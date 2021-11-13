Россиянина задержали в Амстердаме по запросу США

Россиянина Дениса Дубникова задержали в Амстердаме по запросу США из-за предполагаемых связей с киберпреступниками. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух, передает ТАСС.

По словам юриста, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где был задержан. «По сути дела, это был захват», — подчеркнул Бух, добавив, что документы для задержания, вероятно, были подготовлены за время перелета россиянина из Мексики в Нидерланды.

Сейчас защита российского гражданина борется с его экстрадицией в США, однако не исключает, что согласится с ней, поскольку Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции».

Кроме того, Дубников не собирается признавать вину. При этом в случае признания виновным, россиянину в США может грозить до 20 лет тюрьмы. Юрист отметил, что защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

Обвинения со стороны США еще не предъявлены в полном объеме. «Они имеют право не делать этого до того момента, пока его не привезут в Соединенные Штаты», — сказал Бух.

Ранее сообщалось, что аналитика, принимавшего участие в расследовании предполагаемых связей экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией, арестовали в США. Источники The New York Times уверяли, что россиянин был задержан в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Джон Дарем.