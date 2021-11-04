Российского аналитика арестовали в США

New York Times: Данченко арестовали в США в рамках расследования связей Трампа с Россией

Российского аналитика Игоря Данченко, принимавшего участие в расследовании предполагаемых связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией, арестовали в США. Об этом сообщает The New York Times.

«Федеральные власти в четверг арестовали аналитика, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях Трампа с Россией, сообщили знакомые с ситуацией люди», — уточнили авторы опубликованного материала.

Отмечается, что обвинительное заключение пока не опубликовано. Источники издания утверждают, что аналитик был арестован в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Джон Дарем.

В октябре 2020 года издание The Wall Street Journal сообщило, что источником для обвинений в адрес Трампа о сговоре с Москвой оказалась российская чиновница. СМИ писали, что речь идет об уроженке Перми Ольге Галкиной, занимавшей в прошлом пост вице-мэра Саратова и главы пресс-службы губернатора Саратовской области. Сама Галкина назвала эту информацию неправдой.

Главным же источником досье, по данным американских СМИ, был уроженец СССР, аналитик Игорь Данченко. По заявлению The Wall Street Journal, именно его Галкина снабжала информацией, когда работала на Кипре в 2016 году.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В документе утверждалось, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.