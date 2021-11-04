Арестованного в США россиянина обвинили в даче ложных показаний ФБР

Россиянину Игоря Данченко предъявлены обвинения в даче ложных показаний в США

Арестованному российскому аналитику Игорю Данченко предъявили обвинения в связи с дачей ложных показаний ФБР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

В ведомстве уточнили, что Данченко предстанет перед судом в четверг, 4 ноября.

В заявлении пояснили, что предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые россиянин якобы использовал, чтобы передать сведения британской компании.

Согласно данным Минюста, в период с июня по ноябрь 2017 года российский аналитик якобы пять раз сообщил неверные сведения ФБР, уточняя информацию об источниках переданной им информации.

Ранее сообщалось, что аналитика, принимавшего участие в расследовании предполагаемых связей экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией, арестовали в США. Источники The New York Times уверяли, что россиянин был задержан в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Джон Дарем.