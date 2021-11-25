В России рассказали о потере интереса к Европе

Посол РФ в Австрии: Европа теряет позиции в повестке Москвы по своей же вине

Европа теряет позиции в российской внешнеполитической повестке по своей же вине, поскольку Москва не хотела допускать потери интереса к делам объединения. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский в авторской колонке «Европа на краю?» для австрийской газеты Die Presse.

Посол обратил внимание на то, что австрийцы так и не заметили «действительно важного и определяющего мировую политику события» — выступления российского президента Владимира Путина в МИД РФ. По словам Любинского, он решил «заполнить информационный пробел» европейцев и рассказать им о важных пунктах из речи политика.

Среди важнейших аспектов внешней политики России, на которые указал Путин, — борьба с коронавирусной инфекцией, урегулирование войны в Донбассе и отношения со странами НАТО. Президент упомянул и Европейский союз (ЕС), однако Любинский уверен: на самом деле этому региону придают мало значения, и, скорее всего, речь шла о странах СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и БРИКС.

«К сожалению, Европа теряет свое место во внешней политике России, что отнюдь не является выбором нашей страны», — заключил дипломат. При этом он не объяснил, что именно в речи Путина указывало на равнодушие к Европе и почему регион виновен в исчезновении из повестки РФ.

Расширенное заседание коллегии МИД, на котором выступал Путин, прошло 18 ноября. В своей речи президент среди прочего отметил, что западные партнеры поверхностно относятся к предостережениям Москвы о красных линиях. По этой причине нужно добиваться обеспечения серьезных и долгосрочных гарантий безопасности границ.