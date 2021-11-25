Названа предварительная причина ЧП на шахте «Листвяжная»

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин назвал предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная». По его словам, вероятнее всего, это произошло из-за взрыва метана, передает ТАСС.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — сообщил замгенпрокурора.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. Ранее отмечалось, что причиной пожара в шахте могло стать возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту.

Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли. Позднее в шахте обнаружили тела троих спасателей.