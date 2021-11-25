Иммунолог назвал продолжительность защиты прививки от COVID-19 у молодых людей

Иммунолог Крючков: россияне могут ревакцинироваться через девять месяцев после прививки

Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik назвал продолжительность защиты прививки от COVID-19 у молодых людей.

По словам специалиста, согласно последним данным, встречаются относительно высокие уровни антител, при которых ревакцинацию можно отложить. «Однако окончательного ответа пока нет, поскольку исследования взаимосвязи уровня антител и их защитных свойств еще идут», — сказал иммунолог.

При этом в случае, если удастся собрать достаточное количество данных, то часть россиян могут ревакцинироваться не через шесть, а через девять месяцев после прививки или болезни. «Для некоторых молодых и здоровых людей без хронических заболеваний, скорее всего, после окончания исследований защитный срок будет еще больше, может быть, даже восемь или девять месяцев», — пояснил специалист.

Крючков заключил, что вакцинация — единственный подтвержденный способ снизить риск инфицирования коронавирусом и предотвратить тяжелое течение заболевания.

30 октября глава Минздрава Михаил Мурашко по время рабочей поездки во Владимирскую область порекомендовал использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. При этом в качестве первой прививки министр по-прежнему посоветовал применять зарегистрированные в России вакцины, в том числе «Спутник V».