В проблемах США с зерном увидели шанс для России

«Ведомости»: российские аграрии могут начать поставки на новые рынки из-за проблем в США

Опрошенные «Ведомостями» специалисты увидели в проблемах США и Канады с удобрениями и вытекающими сложностями на рынке зерна шанс для российских производителей и предложили им воспользоваться сложностями у конкурентов.

Проблемы на рынках США и Канады связаны с серьезным дефицитом калийных и азотных удобрений, из-за которого фермерам пришлось существенно снизить закупки. В настоящее время существует риск того, что они не смогут закупить необходимое их количество.

По версии Ассоциации сельскохозяйственных ретейлеров США, в стране достаточно запасов азотных удобрений, однако перебои с текущими поставками приводят к росту цен, и фермеры откладывают необходимые закупки, из-за чего могут столкнуться с нехваткой во время весенней посевной.

Всего с начала 2021 года мировые цены на удобрения выросли на 80 процентов, а стоимость азотного удобрения карбамида в ноябре впервые превысила тысячу долларов за тонну.

Воспользоваться неблагоприятной ситуацией на североамериканском рынке зерна могут российские производители, отметил в беседе с изданием глава Российского союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, для них в следующем году появится возможность экспорта в новые регионы, традиционно занятые конкурентами из США, например, Юго-Восточную Азию.

