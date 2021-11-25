Уставшая от своей сексуальности Ратаковски вновь оголилась на публике

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски вновь обнажилась на публике вопреки возможному появлению споров в социальных сетях. Пост появился на ее странице в Instagram.

Манекенщица, которая ранее в собственной книге «Мое тело» (My Body) призналась, что устала от своей сексуальности, опубликовала снимок, на котором показала откровенный наряд люксового бренда Miu Miu. Знаменитость надела оголяющий живот кроп-топ и плиссированную юбку длины макси. На размещенных кадрах видна ее подтянутая фигура и рельефный пресс.

«Я уже было передумала публиковать эти снимки, потому что поняла, какое негодование они могут взывать после моих слов о сексуальности в книге, но это мое тело и я не поддамся хейту!» — высказалась Ратаковски в описании к публикации, которая набрала 973 тысячи лайков.

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Подписчики неоднозначно отнеслись к новому посту модели. Одни раскритиковали ее поведение в комментариях. «Как это фото соотносится с посылом ее книги? Ни у кого нет такого живота, Эмили, ты ничем не помогаешь обществу!», «Ты призываешь любить свое тело и публикуешь снимок идеальной фигуры — что за бред?», «Эмили, ты противоречишь самой себе», — заявили они.

В то же время другие фанаты восхитились внешним видом Ратаковски. «Красотка, продолжай в том же духе», «Она не виновата, что выглядит таким образом», «Как можно стыдить человека за внешность, с которой она родилась?», «Самая красивая женщина в мире», «Идеальный пресс», — писали поклонники.

Ранее Ратаковски рассказала об изнасиловании в 15 лет. По словам знаменитости, на нее напал и изнасиловал ее на тот момент 16-летний возлюбленный Оуэн. «Почему 15-летняя я не кричала во все горло? Кто научил меня не кричать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказала, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже секса раньше не было», — писала она.