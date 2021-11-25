Сбросившая 35 килограммов актриса показала фигуру в купальнике с декольте

Ребел Уилсон запечатлели во время отдыха на Фиджи в фиолетовом купальнике с декольте

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, показала фигуру в откровенном наряде и взволновала фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на пляже на фоне океана. Она позирует с распущенными волосами в слитном фиолетовом купальнике с глубоким декольте и ярко-розовом парео, повязанном как юбка. Известно, что Уилсон отдыхает на острове на Фиджи.

«Волейбол — это все, что мне нужно», — подписала она пост, который набрал больше 158 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под снимком. «Сногсшибательна! Эти цвета и твои волосы прекрасны! Сияй, красотка», «Ты выглядишь невероятно!», «Сексуальное фото», «В процессе моего похудения ты являешься для меня главной мотивацией», —восхищались они.

Ранее в ноябре Ребел Уилсон назвала упражнения, которые помогают сбросить вес. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.