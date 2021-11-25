В России назвали риски от введения глобальной налоговой реформы

РСПП: из-за мировой налоговой реформы бизнес в России может остаться без льготных режимов

Мировая налоговая реформа, которая предполагает введение единой ставки налога для корпораций в 15 процентов, несет риски для российского бизнеса. Он может остаться без льготных режимов уплаты налога на прибыль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на позицию комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Россия присоединилась к планам глобальной налоговой реформы и находится среди 137 подписантов этой инициативы. «Независимо от участия в глобальной реформе российские группы все равно попадут под ее действие в других странах своего присутствия. Россия не сможет защитить интересы российского бизнеса, если откажется от участия в реформе», — отметили в РСПП.

В организации назвали проблемой то, что льготные режимы налогообложения со ставками налога менее 15 процентов могут быть вообще отменены. Это поставит под угрозу инвестиционные проекты, тогда государству придется готовить альтернативные механизмы господдержки (например, субсидии), считают эксперты.

Еще одна проблема — распределение прибыли между странами. Для разрешения споров понадобится эффективный механизм, но в России он «развит очень слабо, что ограничит возможность налогоплательщиков защищать свои интересы».

В конце октября лидеры стран G20 одобрили введение единой минимальной ставки налога на уровне 15 процентов для транснациональных корпораций.