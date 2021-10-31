Лидеры G20 одобрили введение единой ставки налога для корпораций

G20 в ходе саммита в Риме одобрила инициативу ОСЭР о минимальном налоге для корпораций

Лидеры стран G20 в ходе саммита в Риме одобрили введение единой минимальной ставки налога на уровне 15 процентов для транснациональных корпораций. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, государства «двадцатки» поддержали предложение Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР). В итоговой декларации решение названо историческим достижением, которое позволит достичь более стабильной и справедливой международной системы налогообложения. Лидеры G20 призвали ОСЭР разработать типовые нормы и многосторонние инструменты, чтобы ввести новые правила по всему миру уже в 2023 году.

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение минимального глобального налога для корпораций положит конец деструктивной «гонке уступок» за более выгодные условия налогообложения и прекратит конкуренцию за более низкую ставку.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал одобрение инициативы ОСЭР историческим событием, в том числе для его страны, которая четыре года вела борьбу за такое решение.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена хочет реформировать налоговую систему и ввести налог для корпораций и миллиардеров. Средства, полученные от выплат, пойдут на финансирование экономического плана президента на 3,5 триллиона долларов, в который включены социальные и климатические проекты.

26 октября с критикой налоговой реформы выступил генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск. Миллиардер тоже посчитал план опасным. По мнению Маска, проект ставит под угрозу обычных американцев, за деньгами которых тоже придут, как только налогов от сверхбогатых людей перестанет хватать.

