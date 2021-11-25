Жириновский выступил в Госдуме по делу Рашкина и ушел под крики «Позор!»

Жириновский на заседании в Госдуме по делу Рашкина рассказал о Моргенштерне и фашистах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления в Госдуме по вопросу лишения неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина вспомнил о рэпере Моргенштерне и пандемии коронавируса. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

По мнению Жириновского, коммунисты вырастили поколение, которое «идет за дурачком Моргенштерном». «Это что такое? Весь в наколках и и поет черт знает что. Это вы виноваты, ваше образование», — заявил политик. По его словам, коммунисты виноваты во всем, что происходит в стране и в мире. «С фашистами покончили, а коммунисты бродят по всей планете. Ваш [Карл] Маркс сказал "призрак коммунизма бродит". Вот надо поймать его, упаковать и спрятать туда же, где лось, убитый нашим другом Рашкиным», — отметил Жириновский.

Лидер ЛДПР также вспомнил, что представители КПРФ выступают против вакцинации. «Вы два года ведете пропаганду против прививок — не напрямую. Как опубликовали письмо врачей, так сразу стали за прививки», — заявил Жириновский и ушел с трибуны под крики депутатов «Позор!»

Заседание Госдумы по вопросу лишения неприкосновенности Рашкина началось в четверг, 25 ноября. В октябре 2021 года полицейский и сотрудник комитета охотхозяйства остановили в Саратовской области автомобиль, в котором находился Рашкин. В его багажнике они обнаружили убитого лося. Против депутата возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе. Рашкин сознался в убийстве животного.