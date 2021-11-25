Власти Грузии отказались отправлять Саакашвили лечиться за границу

Власти Грузии отказались отправлять бывшего президента Михаила Саакашвили лечиться за границу. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает «Sputnik Грузия».

Состояние здоровья Саакашвили значительно улучшилось, и нет никакой необходимости отправлять его на лечение за рубеж, заявила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

«Наши врачи имеют опыт ведения таких пациентов. Министерство здравоохранения совместно с экспертами в этой области разработало дополнительный протокол, основанный на международной практике», — добавила она.

О возможности перевода экс-президента в заграничную клинику из военного госпиталя в Гори ранее заявил его адвокат Бека Басилая. По его словам, если консилиум врачей придет к заключению, что в Грузии нет высокотехнологической клиники для лечения Саакашвили, защита предпримет ряд юридических шагов.

20 ноября Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в госпиталь в Гори.

Бывшего президента задержали 1 октября, когда он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее политик был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата.