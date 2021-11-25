В Петербурге ограничат заселение в отели с 27 декабря

Власти Санкт-Петербурга: с 27 декабря заселение в отели станет возможно только с QR-кодом

Власти Санкт-Петербурга ограничат заселение в городские отели — с 27 декабря доступ станет возможен только с отрицательным ПЦР-тестом или по QR-коду. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лицам, заселившимся в гостиницу с ПЦР-тестом, необходимо будет каждые 72 часа проходить новое тестирование. Путешественники, проживающие в отеле, которые не переболели коронавирусом и не прошли вакцинацию, смогут питаться в ресторанах при гостиницах.

Ранее в ноябре городские власти также допустили введение дополнительных ограничений для объектов питания, торговли, театров и музеев с 27 декабря по 9 января. Соответствующее поручение дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.