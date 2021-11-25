В Совфеде оценили «безумные» цены на сало на Украине

Член Совфеда Пушков о ценах на сало на Украине: деградация под лозунгом «вперед, в Европу»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал цены на сало на Украине безумными, а возможный ввоз на украинскую территорию этого продукта с Аргентины — тотальной деградацией. Такое мнение он выразил в своем Twitter-аккаунте.

Так член Совфеда прокомментировал слова бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. «Тотальная деградация Украины под лозунгом "вперед, в Европу!"», — оценил Пушков.

До этого бывший украинский премьер удивился в своем Twitter-аккаунте, что килограмм сала стоит 500 гривен (около 1,4 тысячи рублей). Он отметил, что самая низкая стоимость этого продукта сегодня составляет 200 гривен. «Это уже не сало, а какое-то "золото"», — возмутился Азаров.

Ранее сообщалось, что в ноябре цены на сало на Украине взлетели в несколько раз, существенно обновив исторический максимум. Причиной такой ситуации стало сокращение поголовья свиней сальных пород, разведением которых занимаются, как правило, небольшие хозяйства. В нынешней экономической ситуации, в связи с ростом стоимости кормов на 20-40 процентов и увеличением тарифов на электричество, держать их стало невыгодно.