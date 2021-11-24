Украина столкнулась с рекордным ростом цен на сало

Стоимость сала на Украине в ноябре взлетела в 2,5 раза раза до рекордного уровня

В ноябре цены на сало на Украине взлетели в несколько раз, существенно обновив исторический максимум. В начале месяца в крупных супермаркетах популярный в стране продукт можно было купить по цене 200 гривен за килограмм (560 рублей), но к концу месяца стоимость выросла до рекордного уровня в 500 гривен (1,4 тысячи рублей). Об этом со ссылкой на данные Минфина страны пишет РИА Новости.

Причиной такой ситуации стало сокращение поголовья свиней сальных пород, разведением которых занимаются, как правило, небольшие хозяйства. В нынешней экономической ситуации, в связи с ростом стоимости кормов на 20-40 процентов и увеличением тарифов на электричество, держать их стало невыгодно. Из-за этого фермеры массово переходят на мясные породы.

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В ассоциации «Свиноводы Украины» подтвердили, что основная часть производства в стране представлена хозяйствами, выращивающими свиней на мясо. В связи с этим на сало, как нишевый продукт, сформировался существенный дефицит.

При этом в целом животноводство в республике находится в упадке. После эпидемии африканской чумы свиней в 2019 году на Украине осталось менее шести миллионов голов свиней, что на два миллиона меньше, чем в 2014-м. Ситуация в частных хозяйствах ухудшается — за первое полугодие текущего года они потеряли 8,5 процента поголовья.

В настоящее время основой украинского рынка сала является импортный продукт. За первые три квартала местные предприятия произвели 6,5 тысячи тонн сала, а поставки из-за рубежа составили 25 тысяч тонн, причем 14 тысяч пришлось на Польшу.

Ранее сообщалось, что в начале ноября Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России. Эксперты полагают, что причиной таких закупок стал рост стоимости электроэнергии на Украине и перепроизводство продукта в России.

