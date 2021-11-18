Названа причина покупки Украиной огурцов у России

Украина могла начать импортировать огурцы из России из-за роста стоимости энергоресурсов. Такую причину назвал директор российского Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков, сообщает «РИА Новости».

В ноябре Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России. «Я думаю, что это связано, в первую очередь, с ростом цен на газ на Украине, а также недостатком энергоресурсов — и электричества, и газа», — заявил Глушков и добавил, что больше 50 процентов себестоимости таких продуктов, как тепличные огурцы и томаты, приходится на энергоресурсы. Эксперт отметил, что Украина могла бы и сама производить овощи, но их себестоимость будет слишком высокой. В результате, по мнению Глушкова, слишком дорогие огурцы и томаты останутся невостребованными. Он объяснил, что в текущих экономических условиях выгоднее покупать овощи у России, нежели выращивать у себя.

По мнению Глушкова, экспорт огурцов на Украину носит сезонный характер. «А поставки, скорее всего, из областей, пограничных с Украиной, в принципе все западные области России могут поставлять. Концентрация теплиц на европейской территории страны достаточно большая», — рассказал эксперт.

Глушков также отметил, что в России сейчас перепроизводство огурцов. По его словам, за последние две недели цены на них у производителей упали на 50 процентов, а на томаты — на 25 процентов. «Конечно, наши огурцы могут быть более конкурентоспособными и на украинском рынке тоже, и с точки зрения логистики это вполне допустимые поставки», — подытожил директор Плодоовощного союза.

При этом Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата сообщило, что продовольственная инфляция на 15 ноября составила 10,64 процента. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 22,26 процента. Огурцы подорожали на 45,05 процента в годовом выражении и на 1,95 процента с начала месяца. Стоимость томатов увеличилась на 51,08 процента в годовом выражении и на 3,32 процента с начала месяца. Центральный банк России спрогнозировал новый виток роста цен на продукты в 2022 году. Регулятор отметил, что стоимость продовольствия, в том числе плодоовощной продукции, растет из-за плохого урожая.