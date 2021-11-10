Стоимость сала на Украине рекордно возросла

Стоимость сала на Украине в ноябре достигла исторической отметки — 186 гривен (около 508 рублей) за килограмм. Об этом сообщает «Фокус».

Это рекордный показатель за последние несколько лет, отмечает издание. При этом рост цен начался в октябре, когда соленый продукт подорожал на 13 процентов, достигнув отметки в 166 гривен за килограмм. К ноябрю стоимость увеличилась еще на 20 гривен.

Помимо этого наблюдается скачок цен на домашнее сало: в ноябре его можно приобрести за 135 гривен, в то время как в начале года его стоимость была на 28 гривен меньше.

В сентябре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что в страну начали импортировать сало. Он обратил внимание на снижение поголовья скота на Украине, а также на проблемы страны в сфере мясо-молочного производства.