Украине перестало хватать яиц

Украина впервые за 30 лет импортировала яйца из Белоруссии, потому что стране перестало хватать собственных объемов производства. По словам главы Союза птицеводов Украины Сергея Карпенко, эта отрасль в стране убыточна уже два года, поэтому нужны закупки у других государств, пишут «Украинские новости».

Производство яиц на Украине сократилось с начала года на три миллиарда штук. Это четверть от всего объема 2020 года. Закрылось более 30 предприятий по производству яиц и более девяти — по производству мяса птицы. За два года поголовье сократилось на 11 миллионов. Производство мяса птицы упало на 40 тысяч тонн с начала года, отметил Карпенко. Он уверен, что продукция птицеводства будет дорожать.

Ранее сообщалось, что катарская компания Baladna займется созданием молочной фермы на Украине. Она рассчитана на 10 тысяч коров. Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Животноводство там развито гораздо хуже.

В сентябре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что в страну начали импортировать сало.