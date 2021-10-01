Арабская страна займется разведением коров на Украине

Катарская компания Baladna займется созданием молочной фермы на Украине, передает Bloomberg. Она рассчитана на 10 тысяч коров.
Сельскохозяйственная компания из арабской страны занимается разведением скота и производством молочных продуктов. Кроме Украины, Baladna также хочет развести стадо на 10 тысяч коров в Малайзии и производить 100 миллионов литров молока в год.
Стоимость Baladna оценивается в 838 миллионов долларов. Она занимает 86 процентов внутреннего рынка молочной продукции, в ее собственности находится 20 тысяч особей крупного рогатого скота. Однако дальнейшая локальная экспансия компании ограничена небольшой численностью населения — 2,6 миллиона человек. Поэтому она старается выйти на зарубежные рынки.
Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Животноводство там развито гораздо хуже. По оценкам Baladna, большинство украинских производителей обладают маленькими фермами, на которых коровы производят от 13 до 15 литров молока в день. Компания заявляет, что ее скот дает вдвое больше — 38 литров в день.
По словам президента Украинской ассоциации производителей молока Любомира Дюкина, национальное молочное животноводство находится на пороге трансформации, а катарская компания может помочь Украине увеличить экспорт продукции.