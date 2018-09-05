Украинские коровы начали сбегать в Белоруссию

Государственный пограничный комитет Белоруссии отчитался о произошедших в начале сентября двух случаях нарушения государственной границы с Украиной, в обоих случаях нарушения происходили из-за коров. Информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

1 сентября в Лельчицком районе Гомельской области пограничники задержали пастуха — украинского гражданина 2002 года рождения, который пытался вернуть на Украину коров, ушедших на территорию Белоруссии. Молодой человек был оформлен нарушителем границы и правил пребывания и передан украинской стороне.

Уже на следующий день граница между странами вновь была нарушена. На этот раз забредших в Белоруссию коров с Украины обнаружили пограничники, несущие службу в Столинском районе Брестской области. 3 сентября после соблюдения ряда пограничных формальностей все 178 голов скота были возвращены на Украину.

В конце июля Государственная пограничная служба Литвы опубликовала видеозапись, на которой запечатлены десятки диких кабанов, прорвавших белорусско-литовскую границу и сбежавших в Европейский союз. Пограничникам удалось подсчитать количество животных — границу между странами в тот раз пересекли 63 кабана.

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