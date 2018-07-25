Десятки кабанов-нелегалов сбежали из Белоруссии в Европу

Несколько десятков диких кабанов пересекли границу между Белоруссией и Литвой и перебежали на территорию Европейского союза. Видео на своей странице Facebook опубликовала Государственная пограничная служба Литвы.

«На службе пограничники должны быть предельно бдительными. Бдительны ли вы? Попробуйте сосчитать, сколько хрюшек пересекло границу», — предложили пограничники.

Позже погранслужба сообщила, что границу между странами в тот раз пересекли 63 кабана.

В начале января в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена свинья из литовской деревни Сирутишкис, гонявшая собак. Животное сбежало из хлева и оказалось во дворе, где стоял ящик с яблоками. Часть плодов к тому моменту уже сгнила и забродила. Свинья съела половину содержимого ящика, после чего принялась терроризировать собак.

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