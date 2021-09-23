Украина договорилась о коридоре поставки водорода в Европу

Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины, Германии, Чехии и Словакии договорились создать Центральноевропейский водородный коридор — маршрут поставок перспективного топлива с Украины в Европу. Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.

В пресс-службе подчеркнули, что Украина имеет хорошие условия для производства так называемого зеленого (с нулевым количеством выбросов на всех этапах производства) водорода. Магистраль позволит не только поставлять топливо в районы повышенного спроса, то есть самые богатые страны Евросоюза, но и в Чехию и Словакию.

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Участниками соглашения выступили словацкая Eustream, чешская NET4GAS и ведущий оператор ГТС Германии OGE. Они считают, что частично коридор может использовать существующую газовую инфраструктуру, однако потребуются и инвестиции в новые водородные трубопроводы и компрессорные станции.

Замглавы Оператора ГТС Украины Павел Станчак подчеркнул, что водород остается перспективной технологией на ранней стадии внедрения. По его словам, партнерство на этом этапе создаст синергетический эффект для развития производства.

В свою очередь гендиректор OGE Йорг Бергман заметил, что транснациональная сеть водородных трубопроводов сыграет важную роль на европейском рынке в будущем. Создаваемый маршрут, уверен он, сможет уже к 2030 году обеспечить поставки значительных объемов водорода в промышленные центры.

Поддержка развития украинской энергетики, в том числе в вопросе производства зеленого водорода, стала одной из частей сделки Германии с США по поводу завершения строительства «Северного потока-2». Позднее вопрос обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.

Одним из этапов такого взаимодействия стал меморандум о сотрудничестве, который «Нафтогаз Украины» подписал с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading. Согласно документу, компании изучат возможность организации производства водорода и его поставок в Германию.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупреждал, что Москва имеет шанс проиграть Киеву и другим странам конкуренцию в поставках водорода в Европу. По его словам, чтобы этого не произошло, следует радикально изменить российскую экономику в соответствии с глобальной политикой энергоперехода.