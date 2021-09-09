«Газпрому» составили план для мирового лидерства в водородной энергетике

Правительство России утвердило проект соглашения с «Газпромом» по развитию водородной энергетики и декарбонизации на основе природного газа. Документ одобрил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Документ предусматривает разработку и реализацию дорожной карты с целевыми показателями развития отрасли, в том числе плана мероприятий до 2025 года с указанием ответственных. Его составлением и согласованием займется «Газпром», а правительство обязуется утвердить проект и сформировать благоприятные условия для реализации инициатив.

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Предполагается, что выполнение нынешнего соглашения сделает Россию одним из лидеров на мировом рынке водородной энергетики, который пока только формируется.

Ранее правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики, разбитую на три этапа. На первом, рассчитанном на три с половиной года, планируется создать кластеры и реализовать пилотные проекты по производству и экспорту водорода. Также в рамках первого этапа власти рассчитывают начать применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

Второй и третий этапы рассчитаны на сроки до 2035 и 2050 годов. В это время ожидается открытие крупных производств, продукция которых пойдет на экспорт, и массовое применение водородных технологий в разных сферах.

В июле спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что, если не начать радикально менять российскую экономику в рамках перехода на водород, страна рискует существенно отстать от конкурентов, например, Украины. По его мнению, вывести страну в лидеры может только мобилизация бизнеса и промышленности.