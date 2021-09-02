Aurus представил автомобиль на водороде

Компания Aurus представила автомобиль, работающий на водородном топливе. Aurus Hydrogen выставлен на стенде компании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ТАСС. При запасе хода в 600 километров автомобиль не выделяет углекислый газ.

Aurus выпускает машины для первых лиц государства, в том числе для президента России Владимира Путина. Глава государства совершил первую поездку в автомобиле Aurus Senat во время инаугурации в мае 2018 года. Разработчик Aurus ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) впервые сообщил о планах создания автомобилей на водородном топливе в октябре 2020 года. В мае в ходе испытаний министр промышленности и торговли Денис Мантуров проехал за рулем водородного автомобиля и отметил его тихую работу. «Здесь просто отсутствие звука. Непривычно то, что едешь, как в вакууме», — сказал глава Минпромторга. По его словам, на сегодняшний день Aurus единственный в своем классе имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе.

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В начале сентября гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова Михаил Гордин сообщил, что на легкомоторный самолет Як-18Т установят модифицированный двигатель АПД-500 производства Aurus. Первый полет планируется в конце 2021 года или в начале 2022 года.

ВЭФ пройдет во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета 2 — 4 сентября. Общая тема мероприятия — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Участниками форума станут представители 51 государства. ВЭФ посетит и Путин.