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В Тульской области приняли закон о развитии сельского туризма

Тульская областная дума приняла закон о реализации проектов по развитию сельского туризма
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В четверг, 25 ноября, власти Тульской области приняли закон о реализации проектов по развитию сельского туризма в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в пресс-службе областной думы, отрасль будут поддерживать с помощью грантов, финансируемых из средств федерального бюджета. В настоящий момент один из предпринимателей уже подал заявку на получение гранта в размере 10 миллионов рублей.

Заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма Елена Мартынова отметила, что за время пандемии сельский туризм стал особенно популярен у россиян — люди стали чаще выбирать отдых на свежем воздухе.

«Сельский туризм — перспективное направление. Его можно считать также экологическим туризмом. Мы в "Ясной Поляне", фактически, занимаемся им с 2012 года, когда выиграли президентский грант на развитие волонтерского движения», — рассказала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Ранее в ноябре власти Крыма сообщили о старте программы развития агротуризма в регионе. Так, путешественникам предложат экскурсии по частным хозяйствам — сыроварням, винодельням и рыболовным предприятиям. По мнению первого заместителя главы минсельхоза республики Алиме Зарединовой, возможность дегустации традиционных продуктов питания в живописной местности привлечет большое количество туристов из разных регионов.

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