Сенатор Климов заявил, что Россия строила «Северный поток-2» для Европы, а не для себя

Россия строила газопровод «Северный поток-2», потому что он нужен Европе, а не самой РФ, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что президент США Джо Байден предпринимает попытки заблокировать санкции против Nord Stream 2, так как понимает его необходимость для Германии и не хочет испортить отношения с новым правительством страны.

Администрация президента Байдена решила добиться исключения санкций против «Северного потока-2» из проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. Администрация Байдена уже пыталась предотвратить попытки наложить санкции на немецкие организации, участвующие в строительстве трубопровода, что вызвало гнев республиканцев в Конгрессе.

Кому же нужен «Северный поток-2»

Климов считает, что Байден, как человек, имеющий солидный политический опыт, в отличие от многих других, кто сейчас принимает решения в США, понимает, что ухудшение отношений с Германией на фоне санкций по газопроводу может серьезно ослабить позиции американцев в НАТО и внутри ЕС.

«Тем более сейчас меняется конструкция немецкого правительства, решения могут быть самые разные. И Байден хочет хотя бы сделать вид, что учитывает интересы своих зарубежных коллег. Но вообще, когда мы начинаем так сильно интересоваться этим вопросом, складывается ложное представление, что нам "Северный поток-2" нужен больше всех в этом мире. Хотя мы строили его именно потому, что нужен он был Европе», — заметил сенатор.

Он рассказал, что присутствовал на некоторых встречах высокого уровня, где данная необходимость была очевидна. Политик подчеркнул: Россия не навязывает свой газ. Напротив, она идет навстречу европейскому бизнесу и руководству, обеспечивая им устойчивую подачу энергоресурсов.

«Конечно, чем больше мы влезаем в эту историю, тем жальче становится потраченных денег, потраченного времени. Но даже с такой точки зрения все это должно волновать нас меньше, чем европейских партнеров. Это они должны решать все проблемы с американцами, чем, кстати, и занималась [и. о. канцлера Германии] Ангела Меркель», — напомнил Климов.

В октябре администрация США отказалась вводить санкции против «Северного потока-2» вопреки воле Конгресса, ограничения не будут реализовываться в период президентства нынешнего лидера Джо Байдена.