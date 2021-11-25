Байден решил добиться исключения санкций против «Северного потока-2»

Администрация президента США Джо Байдена решила добиться исключения санкций против «Северного потока-2» из проекта оборонного бюджета на следующий финансовые год. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Отмечается, что эти действия проводятся «без привлечения внимания». К ним подключились госсекретарь Энтони Блинкен и ключевые помощники, они призвали сенаторов отказаться от поправок, которые предполагают ограничения против ряда структур, связанных с газопроводом, без возможности блокирования Белым домом.

Администрация Байдена пыталась предотвратить попытки наложить санкции на немецкие организации, участвующие в строительстве трубопровода, что вызвало гнев республиканцев в Конгрессе. Демократы также предположили, что поправки могут создать прецедент для других режимов санкций и ограничить способность исполнительной власти влиять на введение рестрикций.

Белый дом акцентирует внимание важности не оттолкнуть Германию, которая будет ключевым союзником в ответных мерах Запада в случае потенциального конфликта между Россией и Украиной.

Ранее The New York Times отмечало, что сенатор-республиканец Тед Круз вызвал «кадровый кризис» в администрации президента США Джо Байдена из-за позиции главы государства по газопроводу «Северный поток-2». По данным американского издания, Круз, выступающий за жесткие санкции в отношении проекта, задерживает утверждение 59 американских послов в верхней палате конгресса.

Из-за его позиции сенаторам приходится тратить на обсуждение кандидатур дипломатов много времени, что не всегда представляется возможным из-за их плотного графика.

Реакция республиканцев

Конгрессмен-республиканец Майк Роджерс заявил, что администрация Байдена лоббирует отказ от санкций, чтобы сохранить лицо в свете двухпартийного давления на принятие ограничений.

В заявлении для журнала Foreign Policy конгрессмен Майк Роджерс из Алабамы, главный республиканец в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, настаивал на том, что администрация Байдена лоббирует, чтобы сохранить лицо в свете двухпартийного давления на санкции.

Администрация Байдена пытается скрыть свое катастрофическое решение подорвать наших союзников в начале этого года. Они знают, что санкции против «Северного потока-2» пользуются решительной двухпартийной поддержкой, и прибегли к тактике закулисного давления, чтобы не потерять лицо. Майк Роджерс конгрессмен-республиканец

Сенатор Джинн Шахин также заявила, что всегда выражала свое несогласие с «Северным потоком-2», поэтому выступила за продвижение закона, который позволит остановить введение его в эксплуатацию. Она подчеркнула, что не позволит России использовать газопровод в качестве инструмента давления.

Я буду продолжать выступать против трубопровода и работать над продвижением усилий в Конгрессе, которые не позволяют России использовать газовые потоки в Европу в качестве оружия Джинн Шахин сенатор

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В Госдепартаменте, в свою очередь, не дали однозначного ответа, действительно ли администрация президента прикладывает усилия для исключения санкций из проекта бюджета. В ведомстве напомнили, что серьезно относятся к обязательствам по взаимодействию с Конгрессом и знаю об интересе законодателей к вопросу ограничений по «Северному потоку-2».

23 ноября госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2». По его словам, рестрикции коснутся одной компании и двух судов, участвовавших в строительстве газопровода. Речь идет о «связанной с Россией компанией» Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле «Марлин». Название другого судна Блинкен не раскрыл.

В октябре администрация США отказалась вводить санкции против «Северного потока-2» вопреки воле Конгресса, ограничения не будут реализовываться в период президентства нынешнего лидера Джо Байдена.

