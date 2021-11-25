Полусъеденная «акула-зомби» продолжила охотиться на добычу

Полусъеденная сородичами «акула-зомби» у побережья Испании 20 последних минут жизни продолжала охотиться на добычу на глазах у ученых. На видео с морской хищницей обратило внимание издание New York Post.

35-летний ученый Марио Лебрато и его команда выпустили в море океанскую черноперую акулу. Вскоре после освобождения акулы группа других хищников, включая тупорылых акул, собралась вокруг нее.

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Банда подводных хищников напала на черноперую акулу и обглодала большую часть ее бока. Несмотря на отсутствие части плоти, черноперая акула продолжила плавать перед исследователями в течение 20 минут. Позже она погибла от полученных травм.

Исследователи сняли произошедшее на видео. По данным автора ролика, хищная рыба пострадала в результате акульего каннибализма. «Акулы едят акул, это известный факт. Но это явление очень сложно снять на видео и задокументировать», — пояснил Лебрато.

Профессор Австралийского института морских наук Марк Микан высказал мнение, что нападения акул друг на друга учащаются в результате того, что хищницы попадаются на крючки с наживкой, которые расставляют люди в целях обезопаситься от нападений. Попав на крючок, акулы отправляют сигналы бедствия и становятся легкой добычей для голодных здоровых акул.

Микан уточнил, что люди — не единственная причина такого поведения акул. Охота акул друг на друга — фундаментальная эволюционная черта. «300 миллионов лет назад уже были акулы-каннибалы», — пояснил Микан.

Ранее сообщалось, что у берегов острова Мономой, расположенного на северо-восточном побережье США, голодная большая белая акула, также известная как акула-людоед, растерзала тюленя в паре километров от берега на глазах у людей и попала на видео. На кадрах видно, как хищница набрасывается на жертву и вступает с ней в борьбу.