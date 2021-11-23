Большая белая акула набросилась на тюленя у берегов США и убила его на глазах у людей

У берегов острова Мономой, расположенного на северо-восточном побережье США, голодная большая белая акула, также известная как акула-людоед, растерзала тюленя в паре километров от берега на глазах у людей и попала на видео. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте организации, занимающейся сохранением популяции белых акул.

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На кадрах видно, как хищница набрасывается на жертву и вступает с ней в борьбу. Вскоре акула одерживает верх в сражении, убивает тюленя, и вода становится бордовой от его крови.

Согласно подписи к видео, то, что акулы появились так близко к берегу в ноябре, — аномалия, поскольку пик их активности прошел.

«Невероятные создания», — прокомментировал один пользователь под постом. Другой добавил: «Такие большие, быстрые и так близко к берегу! Вау!».

Ранее сообщалось, что в гавани австралийского города Аделаида большие белые акулы поедали труп сбитого кораблем кита и попали на видео. На кадрах видно, как две решившие полакомиться тушей мертвого горбатого кита акулы плавают вокруг него и вырывают куски мяса.