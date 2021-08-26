Голодные акулы-людоеды решили полакомиться тушей убитого кита и попали на видео

Акулы-людоеды поедали труп сбитого кораблем кита и попали на видео у побережья Австралии

В гавани австралийского города Аделаида большие белые акулы, также известные как акулы-людоеды, поедали труп сбитого кораблем кита и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, снятых 24 августа, видно, как две решившие полакомиться тушей мертвого горбатого кита акулы плавают вокруг него и вырывают куски мяса. Предположительно, кит погиб в результате столкновения с судном, экипаж которого заметил, что животное зацепилось за нос корабля.

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Теперь дрейфующая по волнам туша привлекает голодных хищников. «Возможно, труп вынесет в море или выбросит на берег, но в данный момент мы не можем добраться до туши, чтобы обвязать ее веревкой и вытащить, так что придется подождать», — сказал Джон Эммет, представитель службы охраны дикой природы и национальных парков Австралии, ABC Australia.

В среднем длина горбатых китов не превышает 14,5 метра, однако может достигать и 19 метров. Самки этого вида на один-полтора метра длиннее самцов. Вес горбатых китов может достигать 53 тонн. Средняя длина акул-людоедов составляет от 4,6 до 4,8 метра.

Ранее сообщалось, что акулы-людоеды съели тушу горбатого кита, замеченную у Восточного побережья США в районе полуострова Кейп-Код. Акулье пиршество удалось сфотографировать биологу Джону Чизхолму.