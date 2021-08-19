Огромные акулы-людоеды съели тушу горбатого кита

Акулы-людоеды съели тушу горбатого кита, замеченную у восточного побережья США в районе полуострова Кейп-Код. Об этом сообщает издание Newsweek.

Акулье пиршество удалось сфотографировать биологу Джону Чизхолму. По его словам, одна из акул-людоедов была очень крупной — более пяти метров в длину. «Две другие по сравнению с ней казались крохотными», — написал он в Facebook. Также мертвый кит привлек несколько синих акул.

Очень непросто донести до людей, насколько массивными могут быть акулы-людоеды. И пока не увидишь одну из них воочию, трудно осознать, какие они большие в обхвате, хотя это впечатляет даже сильнее, чем их длина Джон Чизхолм биолог

Горбатые киты вырастают до 14,5 метра в длину, питаются крилем и мелкими стайными рыбами. Средняя длина акул-людоедов, также известных как большие белые акулы, составляет от 4,6 до 4,8 метра.

Ранее сообщалось, что биологи зафиксировали первый случай нападения акул-людоедов на семиметрового горбатого кита. Инцидент произошел в 2017 году у берегов Африки недалеко от южноафриканского города Мосселбай.